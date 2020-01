In Markus Reinecke (51) hat Daniela Büchner (41) im Dschungelcamp keinen Freund gefunden. Zwei Wochen lang kämpften der selbst ernannte Trödelfuchs und die Mallorca-Auswanderin im australischen Busch um den Sieg. Am vergangenen Freitag musste der "Die Superhändler"-Stars im Halbfinale seine Koffer packen und zurück in die Zivilisation. Nach seinem Rauswurf ist sich Markus sicher: Danni will er so schnell nicht wieder über den Weg laufen!

Im Gespräch mit T-Online.de verriet der Antiquitätenhändler, welches Problem er mit der fünffachen Mutter im Lager hatte. Die beiden seien sich von Anfang an nicht sympathisch gewesen und haben daher einfach keine Grundlage für ein "gutes Miteinander" gefunden. "Jetzt hoffe ich, dass wir uns nicht so oft wiedersehen werden", beteuerte Markus im Interview.

Daniela mache schon sehr lange Fernsehen und habe gute Erfahrungen damit, was genau sie machen müsse, um Fans zu begeistern. "Ich habe bis zum Schluss nicht herausbekommen, ob Danni echt ist oder nicht" und Markus habe oft das Gefühl gehabt, dass die Art der Mallorca-Auswanderin gespielt sei.

