Markus Reinecke (51) gibt Entwarnung! Seit eineinhalb Jahren steht der Ex-Dschungelcamper in der TV-Show "Die Superhändler" vor der Kamera und hat mittlerweile richtig Kultstatus bei den Zuschauern. Kein Wunder, dass diese besorgt waren, als Markus kürzlich ein Foto mit dem Wort "Ende" postete und den 29. Februar als ein für ihn historisches Datum bezeichnete. Viele Fans befürchteten daraufhin, dass er die Sendung verlassen könnte. Nun meldete sich der 51-Jährige endlich mit einer beruhigenden Stellungnahme bei seiner Community!

"Nein, natürlich höre ich nicht auf!", schrieb Markus auf Instagram zu einem Promiflash-Artikel über seinen möglichen Ausstieg. Er stecke aktuell sogar mitten in den Dreharbeiten für neue Folgen der RTL-Sendung: "In der Tat bin ich gerade auf dem Weg ins Studio zu den Superhändlern", verriet er seinen Fans. Warum der 29. Februar nun so besonders für ihn war, offenbarte der Händler aber nicht – seine Follower sind jedoch einfach nur erleichtert über diesen Post.

"Zum Glück nicht! Ich möchte dich gerne weiter sehen" oder "Bitte nicht aufhören, du gehörst zu der Sendung dazu. Ohne dich würde etwas fehlen!", lauteten nur zwei von zahlreichen Kommentaren unter dem Beitrag. Seid ihr genauso froh darüber, dass Markus der "Superhändler"-Show weiterhin treu bleibt? Stimmt ab.

Instagram / troedelfuchs Markus Reinecke, März 2020

TVNOW / Andreas Friese Markus Reinecke, "Die Superhändler"-Star

TVNOW Markus Reinecke im Dschungelcamp



