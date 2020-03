Die Trödlerinnen Heidi Körner und Manuela Schikorsky haben in ihrer Sendung Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal schon so einige Schätze angeboten bekommen. Das war aber nicht immer so, manchmal gab es auch richtigen Schrott – natürlich nur im Auge des Betrachters. Nach ihren Erfahrungen im TV hat Manuela Promiflash verraten, was von den dargebotenen Stücken am skurrilsten war.

Auf Julian Stoeckels (32) Party zum Dschungel-Auftakt berichtet die Händlerin, was sie so richtig schräg fand. Manuela muss gar nicht lange überlegen: der Nagelmann, eine Statue übersät mit Nägeln. Und welcher Superhändler hat sich dieses ganz besondere, wenn auch etwas gruselige Liebhaberstück geangelt? "Den hat Markus Reinecke (51) gekauft. Das wollten wir alle nicht haben." Doch nicht nur der Nagelmann ist im Gedächtnis geblieben – er wurde sogar noch an Abstrusität überboten! "Und dann gab es mal so einen Schädel, irgendwie so einen Menschenschädel, also da haben wir alle gesagt: 'Nee, das wollen wir nicht.'"

Richtig crazy also, was die Trödelprofis da manchmal geboten bekommen. Manuelas Kollegin Heidi bringt es auf den Punkt: "Mal ist was schön, mal ist was nicht schön und manches ist auch hässlich." Zum Glück seien Geschmäcker verschieden und es komme immer wieder dazu, dass der manchmal verrückteste Quatsch für den anderen ein kleiner Schatz ist.

TVNOW / Andreas Friese Heidi Körner aus "Die Superhändler"

TVNOW / Andreas Friese Markus Reinecke, "Die Superhändler"-Star

Instagram / heidi_korner Heidi Körner und Manuela Schikorsky am Set von "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal", 2019

