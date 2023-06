"Falsch": Percy White äußert sich zu Missbrauchsvorwürfen

Percy Hynes White (21) meldet sich zu Wort. Seit 2008 ist der Schauspieler immer wieder in Filmen und Serien zu sehen. Vergangenes Jahr erlangte er durch seine Rolle in Wednesday weltweit an Bekanntheit. Doch dann wurden schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben: Der Filmstar soll in der Vergangenheit ein Mädchen sexuell belästigt haben. Jetzt äußert sich Percy erstmals zu den Behauptungen.

"Anfang des Jahres hat jemand, den ich noch nie getroffen habe, eine Kampagne mit Fehlinformationen über mich im Internet gestartet", teilt der 21-Jährige in seiner Instagram-Story mit. Zudem berichtet Percy davon, dass seine Familie und Freunde aufgrund der Behauptungen mit Morddrohungen konfrontiert werden. "Die Gerüchte sind falsch. Ich kann nicht akzeptieren, dass ich als jemand dargestellt werde, der rücksichtslos ist und die Sicherheit der Menschen kriminell vernachlässigt", stellt der Schauspieler klar.

Zudem ruft der gebürtige Kanadier dazu auf, die Belästigung seiner Familie, Freunde und Kollegen einzustellen. "Dies sind die Art von haltlosen, schädlichen Behauptungen, die Misstrauen gegenüber den Opfern schaffen können", betont Percy weiter und spricht zudem seinen Dank denjenigen aus, die ihm in den vergangenen Monaten den Rücken gestärkt haben.

Getty Images Percy Hynes White, Filmstar

Getty Images Percy Hynes White im November 2022

Getty Images Percy Hynes White, Schauspieler

