"Wednesday"-Stars Jenna Ortega und Percy White in neuem Film

Die neue Netflixserie Wednesday schlug bei dem Streamingdienst ein wie eine Bombe! Das Spin-off des Klassikers "The Addams Family" ist mittlerweile die drittbeliebteste Serie auf Netflix. In der Horrorkomödie dreht sich alles rund um Spross Wednesday, die von Jenna Ortega (20) verkörpert wird. Viele Fans shippen die Teenagerin mit Percy Whites (21) Charakter Xavier. Ihre Wünsche wurden offenbar erhört – zumindest zum Teil. Denn Jenna und Percy werden für einen neuen Film zum Liebespaar!

"Ich liebe es, mit Jenna zusammenzuarbeiten", schwärmt Percy in einem Interview mit Popternative. "Bei dem Film, den ich gerade in Utah drehe, ist sie auch dabei", verrät er außerdem. Dabei handelt es sich um eine romantische Komödie mit dem Titel "Winter Spring Summer or Fall". Während der Dreharbeiten habe der Schauspieler wieder viel Spaß mit seinem Co-Star.

Aber auch auf eine Lovestory mit Wednesday und Xavier können die Fans noch hoffen. Denn gegenüber Variety verriet Serienchefautor Miles Millar, dass sie bereits Ideen für weitere Staffeln des Netflix-Hits haben. Dabei sei es seiner Meinung nach auch wichtig, auf die Reaktionen des Publikums einzugehen.

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

Getty Images Percy Hynes White, Schauspieler

Vlad Cioplea/Netflix Jenna Ortega und Percy Hynes White in "Wednesday"

