Claire Danes setzt ihren Babybauch in hautengem Kleid Szene

Die Schwangerschaft steht ihr gut! Claire Danes (44) und ihr Mann Hugh Dancy (47) sind seit 2009 verheiratet. Zusammen haben die beiden Schauspieler zwei Kinder – doch mit ihren beiden Söhnen Cyrus Michael Christopher und Rowan war die Familienplanung offenbar noch nicht abgeschlossen. Im Januar wurde die dritte Schwangerschaft der Blondine bestätigt. Und ihren Babybauch weiß Claire ziemlich gut in Szene zu setzen!

In einem hautengen Kleid posiert die Homeland-Darstellerin auf dem roten Teppich einer Filmpremiere – und präsentiert stolz ihre Babykugel. Zu dem rosafarbenen Fummel gehört auch ein netzartiges Overlay, das mit silbernen Rosen verziert ist. Dazu kombinierte sie rosafarbene High Heels und ein natürliches Make-up. Den Look rundet Claire mit silbernem Schmuck ab. Hugh präsentiert sich in einem braunen Anzug, den er mit einem weißen Hemd kombiniert.

Die Schwangerschaft der 44-Jährigen wurde jedoch nicht von ihr selbst bestätigt. Ein Vertreter der Familie berichtete gegenüber People, dass sich Claire und Hughs Familie um ein weiteres Mitglied erweitern wird. Weitere Details verriet er damals allerdings nicht.

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy, Schauspieler

Getty Images Claire Danes im Juni 2023

Getty Images Claire Danes, "Homeland"-Darstellerin

