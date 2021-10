Diese beiden lassen sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken! Seit September 2009 ist Claire Danes (42) mit ihrem Kollegen Hugh Dancy (46) verheiratet. Das Paar lernte sich bei den Dreharbeiten zum Filmdrama "Spuren eines Lebens" kennen und lieben. Inzwischen haben die beiden zwei Söhne. Doch Einblicke in ihr Privatleben gibt die Homeland-Darstellerin ihren Fans kaum. Umso überraschender ist jetzt, dass Claire und Hugh gemeinsam auf einem roten Teppich auftauchten!

Claire und ihr Mann Hugh besuchten in New York City die Premiere der Miniserie "Dopesick". Die mehrfache Golden Globe-Gewinnerin erstrahlte auf dem Red Carpet in einem knallroten Kleid und Riemchensandalen. Eine schwarze Lederjacke rundete ihren Look ab. Ihr Mann posierte dagegen ganz schlicht in einem grauen Anzug neben ihr.

Doch Claire und Hugh waren nicht das einzige Pärchen, das gemeinsam auf dem roten Teppich zur Premiere von "Dopesick" erschien. Auch Jake Gyllenhaals (40) Schwester, die Schauspielerin Maggie Gyllenhaal (43), posierte neben ihrem Mann Peter Sarsgaard (50) für die Fotografen. Während Claire, Hugh und Maggie dem Event nur als Gäste beiwohnten, verkörpert Peter die Figur des Rick Mountcastle in "Dopesick". Die Serie handelt von Opiatabhängigen in den USA und welche Rolle die Pharmaindustrie dabei spielt. In Deutschland erscheint sie am 12. November auf Disney+.

Claire Danes und Hugh Dancy auf der Premiere von "Dopesick", Oktober 2021

Claire Danes und ihr Mann Hugh Dancy in New York City, 2020

Maggie Gyllenhaal und Peter Sarsgaard bei der Premiere von "Dopesick"

