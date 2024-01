Das waren die schönsten Looks der 75. Emmy-Awards-Verleihung

Sie haben sich mal wieder ordentlich in Schale geworfen! Am vergangenen Montagabend wurden zum 75. Mal die Emmy Awards verliehen – und das Spektakel war ein voller Erfolg: So durften unter anderem Kieran Culkin und Sarah Snook eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen. Doch auch auf dem Red Carpet strahlten die Stars und Sternchen in ihren schönsten Roben. Promiflash zeigt euch die glamourösesten Outfits der 75. Emmy-Verleihung!

Für ihren Auftritt auf dem Red Carpet schlüpfte Selena Gomez (31) in ein besonders schönes Dress: Die Sängerin posierte in einem mit 450.000 Pailletten besetzten Kleid von Oscar de la Renta (✝82). Dazu kombinierte Sel eine silberne Statementkette und schwarze High Heels. Ihr Musikerkollege Charlie Puth (32) entschied sich wiederum für einen cremefarbenen Anzug, ein schwarzes Hemd und elegante Lackschuhe von Christian Louboutin. Die Schauspielerin Jenna Ortega (21) verzauberte in einem schulterfreien, leicht transparenten Kleid, das mit blumenartigen Ornamenten verziert war.

Auch Claire Danes (44) ließ es sich nicht nehmen und erschien in einem extravaganten Kleid: Die Schauspielerin sorgte mit ihrer rosafarbenen Robe für einen Wow-Auftritt. Ebenso viel Modebewusstsein bewies Jeremy Allen White (32), als er in einem cremefarbenen Jackett und einer eleganten schwarzen Hose für die Fotografen posierte. Ellen Pompeo (54) zog mit ihrer Kombination aus elegantem Satinrock und glitzerndem transparentem Oberteil alle Blicke auf sich.

Getty Images Selena Gomez bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Charlie Puth bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Jenna Ortega bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Claire Danes bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Jeremy Allen White bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Ellen Pompeo bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

