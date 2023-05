Claire Danes präsentiert ihren Babybauch auf einem Event!

Claire Danes (44) strahlt vor Glück! Die Schauspielerin und ihr Partner Hugh Dancy (47) sind zweifache Eltern. Mit der Familienplanung war es aber nach ihren beiden Jungs wohl nicht getan, denn seit wenigen Monaten ist bekannt, dass sie erneut ein Kind erwarten. Wie weit fortgeschritten die Homeland-Darstellerin bereits in ihrer Schwangerschaft ist, dürfte nach der "Fleishman Is In Trouble"-Premiere in New York klar sein: Claire präsentierte dort ihren Babybauch auf dem roten Teppich.

In einem schwarzen, bodenlangen Seidenkleid strahlte die US-Amerikanerin auf dem Event. Ihre schlichte, aber dennoch elegante Robe hatte einen taillierten Schnitt mit einem weiten Rock und offenen Wasserfallärmeln. Der feine Stoff umspielte dabei die Rundung an ihrer Körpermitte und zeigte, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Schauspielerin ihr Baby in den Armen halten kann. In diesem Outfit posierte sie für die Kameras und wirkte dabei überglücklich.

Die Schwangerschaft hindert Claire allerdings nicht daran, sich nach wie vor sportlich zu betätigen. So hatten Paparazzi die bald dreifache Mama vor ihrem Training gesichtet: In einem Langarmshirt und einer Leggings hatte sich die 44-Jährige auf ihre Sport-Session in einem Studio vorbereitet.

Getty Images Claire Danes, Schauspielerin

Getty Images Claire Danes auf der "Fleishman Is In Trouble"-Premiere, Mai 2023

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy im November 2022

