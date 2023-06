Mit Babybauch auf Red Carpet: Claire Danes brauchte "Hilfe"

Claire Danes (44) spricht offen und ehrlich über ihre Schwangerschaft! Seit 2009 gehen die Schauspielerin und ihr Liebster Hugh Dancy (47) als Ehepaar gemeinsam durchs Leben. Gemeinsam haben sie die Söhne Cyrus und Rowan. Doch damit war die Familienplanung noch nicht abgeschlossen: Anfang des Jahres verkündete die Blondine ihre dritte Schwangerschaft. Vor Kurzem präsentierte sie dann strahlend ihre wachsende Körpermitte – dafür brauchte Claire allerdings reichlich Unterstützung!

Das verriet die 44-Jährige in einem Interview mit People. Auf die Frage, wie es gelingt, weiterhin so glamourös auszusehen, obwohl sie sich "sehr schwanger" fühle, antwortet Claire ehrlich, dass sie Hilfe in Anspruch nimmt. "Ich habe eine Menge professioneller Hilfe", witzelte sie. Doch trotz voranschreitender Schwangerschaft wollte sie es nicht nehmen lassen, die Filmpremiere zu besuchen: "Es war wunderbar, dieses Projekt zu machen und es ist eine Freude, den Film hier zu feiern."

Auch verriet die baldige Dreifachmama, dass sie und ihr Ehemann sich noch nicht auf einen Namen geeinigt haben: "Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit." Ihre zwei Söhne haben allerdings schon einige Vorschläge. Von denen ist Claire allerdings wenig begeistert: "Sie haben ihre eigenen Ideen und die sind alle ziemlich absurd."

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy im November 2022

Getty Images Claire Danes bei den Golden Globe Awards 2023

Getty Images Hugh Dancy mit seiner Frau Claire Danes bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

