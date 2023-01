Claire Danes präsentiert Mini-Babybauch bei Golden Globes

Claire Danes (43) strahlt mit ihrem Babybauch bei den Golden Globe Awards. Erst vor wenigen Tagen gab die Schauspielerin bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Zusammen mit ihrem Mann Hugh Dancy (47) hat sie bereits zwei Söhne. Doch ihre Schwangerschaft scheint noch ganz am Anfang zu sein: Bei den Globes zeigte sich Claire mit einer kaum zu erkennenden Babykugel auf dem roten Teppich.

Die Golden Globes wurden am Dienstagabend wie immer in Los Angeles verliehen und Claire erschien ohne ihren Mann auf dem Red Carpet. Sie trug ein ausgefallenes roséfarbenes Kleid von dem italienischen Designer Giambattista Valli. Das liebliche Design war mit aufgenähten Blumen, einer großen rosafarbenen Schleife vor der Brust und diamantbesetzten Trägern ein echter Hingucker. Unter dem verzierten Stoff war der kleine Babybauch der "Homeland"-Darstellerin allerdings kaum zu erkennen. Doch beim Posieren für die Fotografen schaffte Claire es, ihren wachsenden Bauch in Szene zu setzen.

Claire war für ihre Performance in der Mini-Serie "Fleishman is in Trouble" als beste Nebendarstellerin nominiert. Den Preis konnte sie allerdings nicht mit nach Hause nehmen, denn er ging an "The White Lotus"-Darstellerin Jennifer Coolidge. Für Claire dürfte das aber nicht weiter schlimm sein, immerhin wurde sie im Laufe ihrer Karriere bereits viermal mit der Trophäe ausgezeichnet.

Getty Images Claire Danes, US-Schauspielerin

Getty Images Clarie Danes, Januar 2023

Getty Images Claire Danes und ihr Mann Hugh Dancy in New York City, Oktober 2021

