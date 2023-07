Claire Danes und Hugh Dancy begrüßen Baby Nummer drei

Sie schweben im Familienglück! Claire Danes (44) und ihr Mann Hugh Dancy (48) sind seit 2009 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden Schauspieler zwei Kinder. 2012 hat Sohn Cyrus Michael Christopher das Licht der Welt erblickt. Acht später komplettiert Sohn Rowan die kleine Familie – zumindest für den Moment. Denn Anfang des Jahres präsentierte die Schauspielerin ihren Babybauch. Jetzt überrascht das Paar mit freudigen Nachrichten: Ihr drittes Kind ist bereits auf der Welt!

Wie Page Six berichtet, wurden die frisch gebackenen Dreifach-Eltern dabei fotografiert, wie sie mit ihrem jüngsten Sprössling durch die Straßen New York Citys spazieren. Die Bilder zeigen die Homeland-Darstellerin in einem mehrfarbigen Maxikleid, während ihr Mann ein marineblaues Polohemd mit khakifarbenen Shorts kombiniert. Bisher äußerten sich jedoch weder Claire noch Hugh zu der Geburt. Zudem ist auch nicht klar, wann genau ihr drittes Kind zur Welt kam.

Anfang des Jahres hatte sich die 44-Jährige erstmals mit ihrem Babybauch in der Öffentlichkeit ablichten lassen. Sie präsentierte ihren Schwangerschafts-Glow in einem roséfarbenen Kleid bei den Golden Globe Awards. Gegenüber Entertainment Tonight hatte sie damals verraten, eine dritte Schwangerschaft sei "nicht unbedingt geplant" gewesen. Allerdings scheint das Ehepaar nun nach der Geburt von Kind Nummer drei erneut im Babyglück zu schweben.

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy, Schauspieler

Getty Images Claire Danes und ihr Mann Hugh Dancy in New York City, 2020

Getty Images Claire Danes bei den Golden Globe Awards 2023

