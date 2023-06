So haben sich Kader Loth und ihr Ehemann Isi kennengelernt

War es Liebe auf den ersten Blick? Kader Loth (50) und Ismet Atli gehen schon seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben und sind seit 2017 auch verheiratet. Schon bei einigen TV-Formaten, wie etwa bei "Mein Mann kann", bewiesen die Reality-TV-Bekanntheit und der Juwelier, dass sie ein echtes Dreamteam sind. Nun verraten Kader und Isi, wie ihre Liebesgeschichte ihren Anfang nahm!

In der ersten Episode von "B:Real – Echte Promis, echtes Leben" geben die 50-Jährige und ihr Partner preis, wie sie sich kennengelernt haben. "Durch Zufall. Ich bin immer so der Bar-Typ und spreche nie Menschen an. [...] Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl: 'Die spreche ich an’", erklärt Isi. Er habe nicht gewusst, wer vor ihm steht. "Du warst lästig. Sehr aufdringlich", witzelt Kader daraufhin. Letztendlich half dann eine Bekannte der Ex-Big Brother-Kandidatin: "Er hat seine Nummer rausgegeben. [...] Meine Freundin hat die Nummer mir weitergereicht. Und die Nummer lag erst mal wochenlang in der Schublade."

Auch wenn die beiden mittlerweile schon mehr als ein Jahrzehnt zusammen sind – im Bett läuft es nicht mehr so rund. Der Grund: Kader verspürt durch die Wechseljahre einfach keine Lust mehr auf Sex. "Das ist ein großes Opfer für Ismet, aber ich kann ja nichts dafür. Das sorgt für Frust, ein anderer Mann hätte mich vielleicht schon verlassen", erklärte sie im Gespräch mit Bild.

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der "Too Hot To Handle: Germany"- Releaseparty

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023

Privat Kader Loth und ihr Ehemann Ismet Atli

