Vivien gewinnt GNTM 2023: Ihre ersten Worte nach dem Sieg!

Sie hat es geschafft! Vivien Blotzki konnte sich heute Abend gegen Selma, Olivia, Billies und Somajia im großen Finale von Germany's next Topmodel durchsetzen – sie wurde von Heidi Klum (50) zur Gewinnerin der 18. Staffel gekürt. Damit hätte das Nachwuchsmodel offenbar selbst auch gar nicht gerechnet. Im allerersten Interview nach ihrem Sieg verrät Vivien, wie es ihr nun geht!

Bereits kurz nach dem Finale sprach Vivien mit Annmarie Carpendale bei red. – und konnte dabei ihr Glück noch kaum fassen. "Das Gefühl, das überwiegt, ist Dankbarkeit. Dafür, dass ich überhaupt die Chance bekommen durfte, dass ich Woche für Woche beweisen durfte, was ich kann." Sie sei auch Heidi und den anderen Kandidatinnen unfassbar dankbar. Besonders stolz sei Vivien aber darauf, dass sie das allererste Curvy-Model ist, was die Show gewinnt. Sie bekomme täglich Nachrichten von Fans, die sich mit ihr identifizieren können, was sie sehr berühre.

Und wie wird es für die glückliche Gewinnerin jetzt weitergehen? "Als Erstes werde ich für zwei Tage meine Füße hochlegen, weil die echt weh tun", gibt Vivien lachend zu. Doch dann wolle sie sich voll und ganz dem Modeln widmen: "Aber danach möchte ich auf jeden Fall, wenn die Karriere es zu lässt, durchstarten."

Sven Doornkaat Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen 2023

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Finalistinnen Vivien, Somajia, Nicole, Olivia und Selma

ProSieben / Richard Hübner Vivien, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

