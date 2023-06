"Wahnsinn": Neuer von Iris Klein besser im Bett als Peter!

Iris Klein (56) kommt voll auf ihre Kosten! Eigentlich führten die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Peter Klein (56) ein harmonisches Eheleben – bis der gelernte Maler und Lackierer sich in Yvonne Woelke (41) verguckte. Daraufhin brach ein Rosenkrieg zwischen den beiden aus. Inzwischen lebt das Ex-Paar getrennt. Iris hat mittlerweile einen neuen Partner an ihrer Seite. Jetzt schwärmte sie von dem Sex mit ihm!

Auf Instagram wurde Iris gefragt, ob der Sex mit ihrem Neuen besser ist als mit Peter. "Ich sage mal so, ich komme mir vor, wie Schneewittchen, die 20 Jahre lang geschlafen hat und wachgeküsst und zum Leben erweckt wurde. Er ist der Wahnsinn", schwärmte die Influencerin von dem Matratzensport mit ihrem Mister T., wie sie den unbekannten Mann an ihrer Seite bisher noch nennt.

Ihr neues Lebensgefühl sollen Fans Iris auch äußerlich ansehen. So plant die Brünette demnächst, sich die Brüste operieren zu lassen. "Noch diesem Monat lasse ich mir Implantate machen und freue mich darauf. Ich war gestern beim Vorgespräch. Ich werde noch einiges an mir verändern, weil es mir gefällt. Ein altes Haus lässt man auch renovieren", kündigte die 56-Jährige an.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mai 2023

Instagram / peterklein_official Peter und Iris Klein, April 2022

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Oktober 2022

