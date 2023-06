Hass-Nachrichten: Simone Mecky-Ballack erstattet Anzeige

Simone Mecky-Ballack (47) leitet Schritte ein. Die Ex-Frau von Michael Ballack (46) musste 2021 einen schlimmen Verlust verkraften: Bei einem Quad-Unfall war ihr Sohn Emilio (✝18) verstorben. Noch immer trauert die Familie sehr, doch Simone geht mit ihrer Trauer offen um und steckt den Kopf nicht in den Sand. Das kritisieren einige Fans im Netz und schreiben ihr üble Nachrichten. Jetzt geht Simone rechtlich gegen die Hass-Nachrichten vor.

Im Interview mit RTL gibt die einstige Spielerfrau zu, dass es ihr guttue, wenn sie sich mit Freunden treffe und schöne Dinge erlebe – trotz der tief sitzenden Trauer. "Und wenn mir das irgendjemand verbieten will, dann gehe ich dagegen vor. Ich war auch auf der Polizei und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ich bin nicht mehr gewillt, solche Aussagen hinzunehmen", stellt Simone deutlich klar.

Vor wenigen Tagen machte die 47-Jährige einige Nachrichten, die ihr Menschen schicken, auf ihrem Instagram-Profil öffentlich. "Der scheint es ja gutzugehen, nach dem Luxustod ihres Sohnes" oder "Schon nach zwei Monaten hat man dich wieder auf roten Teppichen gesehen. Das ist Trauer? Ich lache mich schlapp", hatten ihr etwa zwei Personen geschrieben.

Anzeige

Instagram / emiliosuglychristmasparty Emilio Ballack und seine Mutter Simone

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack, Exfrau von Michael Ballack

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de