Simone Ballack zweifelt an Lilly Beckers Dschungelcamp-Sieg

Ab Ende Januar geht es für Lilly Becker (48) in den australischen Dschungel – sie tritt bei der neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" an. Doch nicht jeder traut Lilly den Sieg beim Kampf um die begehrte Dschungelkrone zu. Simone Ballack (48), Reality-TV-Star und ihre langjährige Freundin, zweifelt daran, dass die Ex-Frau von Boris Becker (57) die Zuschauer von sich überzeugen und am Ende triumphieren wird. "Die Zuschauer wählen oft aus Mitleid. Aber Lilly braucht kein Mitleid. Sie ist kein trauriges Aschenputtel", betont sie gegenüber der AZ.

Trotz ihrer Zweifel merkt Simone während des Gesprächs mit dem Blatt jedoch an, dass sie ihre Freundin durchaus gut gerüstet für die Strapazen des Camps sieht. "Lilly ist unglaublich tough und passt perfekt ins Dschungelcamp. Das wuppt die mit links", schwärmt sie. Laut ihr können die Ausdauer und das Selbstbewusstsein von Lilly die Show zwar spannend machen – für die Krone seien aber Charakterentwicklungen und emotionale Storys oft ausschlaggebender.

Ob die 48-Jährige letztendlich den Sieg mit nach Hause nimmt, bleibt abzuwarten. Falls das nicht der Fall sein sollte, darf sich Lilly immerhin über eine satte Entlohnung freuen – und zwar die höchste Dschungelcamp-Gage aller Zeiten. Laut der Bild soll das Model für die Teilnahme an der Show stolze 300.000 Euro ausgezahlt bekommen. Auf Platz zwei liegt dann Schauspielerin Brigitte Nielsen (61), die 2016 rund 220.000 Euro erhalten haben soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ballack, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilly Becker, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige