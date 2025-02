Neustart: Simone Ballack zieht für neuen Job ins Ausland

Simone Ballack (48) hat einen mutigen Schritt gewagt und ihren Lebensmittelpunkt in die österreichischen Alpen verlegt. Dort habe sie vor Kurzem die Position der Geschäftsführerin eines Luxushotels übernommen, wie sie in einem Interview mit RTL verrät. Für die ehemalige Frau von Michael Ballack (48), mit dem sie drei Söhne hat, sei dies ein Neustart, den sie in Angriff genommen habe, um dem plötzlich ruhig gewordenen Alltag zu entfliehen. "Es war immer Action im Haus und dann plötzlich ist es so ruhig. Ich kann damit nicht gut umgehen", erklärt sie offen. Die neue berufliche Herausforderung würde ihr trotz fehlender Erfahrung im Hotelmanagement großen Spaß bereiten.

Die Reality-TV-Bekanntheit plant jedoch nicht, dauerhaft in den Bergen zu bleiben. Schon im Frühjahr ziehe es Simone an den Gardasee, wo sie eine weitere Position in einem Hotel übernehmen werde. Dabei handele es sich um das Hotel ihres Ex-Partners Heiko Grote, mit dem sie trotz der Trennung freundschaftlich verbunden sei. Sie schwärmt von ihrem Traum, in einem Hotel im Ausland zu arbeiten, und sehe die aktuelle Zeit in Österreich als Zwischenstopp auf ihrem Weg. "Leute, die arbeiten und auch vielleicht bis ins hohe Alter arbeiten, das sind oft die fitten Leute", betont sie motiviert.

Simone hat in den letzten Jahren bereits einige turbulente Phasen erlebt. Nach der Scheidung von Michael 2012 hat sie sich als Influencerin und Teilnehmerin an TV-Formaten wie Let's Dance und Promi Big Brother ein eigenes Standing erarbeitet. Nachdem sie 2021 den tragischen Verlust ihres Sohnes Emilio verkraften musste, scheint sie nun einen Weg gefunden zu haben, wieder nach vorn zu blicken. Der Neuanfang zeigt die vielseitige Seite der einstigen Fußballer-Gattin, die sich trotz vieler Herausforderungen stets auf die Zukunft fokussiert.

Getty Images Simone Ballack und Heiko Grote im Oktober 2023

Instagram / simoneballack Simone Ballack und ihr Sohn Emilio

