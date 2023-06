Emilios Tod: Simone Mecky-Ballack fassungslos über Kommentar

Simone Mecky-Ballack (47) wird angefeindet. Die Ex-Frau von Michael Ballack (46) erlitt im August 2021 einen sehr schweren Schicksalsschlag. Ihr Sohn Emilio (✝18) starb bei einem Unfall in Portugal. In den darauffolgenden Monaten versuchten Michael, Simone und ihre gemeinsamen Söhne Louis und Jordi den Tod ihres geliebten Emilio zu verarbeiten. Heute kann Simone ganz offen über den Tod ihres Kindes sprechen. Jetzt wurde ihr vorgeworfen, dass sie sich an Emilios Ableben bereichern würde!

"Der scheint es ja gut zu gehen, nach dem Luxustod ihres Sohnes", lautete ein böser Kommentar, der Simone auf Instagram erreichte. Den teilte die Designerin auf der Plattform, damit ihre Follower sehen, womit sie konfrontiert wird. "Arme Welt. Ignorieren ist leider keine Lösung, denn das gelesene Wort bleibt leider immer in Erinnerung", schrieb die 47-Jährige zu dem Beitrag. Dabei forderte sie Strafen, damit solche User im Internet mit solchen Kommentaren nicht einfach davonkämen.

Simone weiß, dass sie nach dem Tod ihres Sohnes bei allem Schmerz, den sie jeden Tag fühlt, weiterleben darf und auch weiterleben will. "Es ist alles noch da. Die Erinnerungen bleiben immer. [...] Eigentlich muss man dankbar sein, dass sie diese 18 Jahre hatte. Ich bin dankbar für diese 18 Jahre", stellte Simone gegenüber RTL klar.

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack mit ihren drei Söhnen Louis, Emilio und Jordi

Instagram / emilioballack Emilio und Michael Ballack im November 2019

Getty Images Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky, 2019

