Prüfung bestanden: Simone Ballack darf endlich Hotel führen

Simone Ballack (49) hat Grund zu feiern: Die TV-Bekanntheit darf nun ein Hotel in Italien leiten. Auf Instagram verkündete sie stolz ihre neue Position als General Managerin im Hotel "Mio Mio" am Gardasee, das nach einem umfassenden Umbau bald eröffnet werden soll. "Heute gratuliere ich mir mal selbst... Ab heute darf ich offiziell das Hotel in Italien leiten", schrieb Simone unter ein Foto mit strahlendem Lächeln vor einem blühenden Mimosenbaum. Die dafür nötige Eignungsprüfung beschrieb sie als "ganz schön hart" – dennoch konnte die 49-Jährige sie erfolgreich abschließen. Unterstützt wurde sie dabei unter anderem von ihrem Ex-Partner und Hotelier Heiko Grote, mit dem sie geschäftlich weiter verbunden bleibt.

Für Simone ist dies ein großer Schritt in ihrer neuen beruflichen Laufbahn. Nach einer kurzen Zeit als Geschäftsführerin eines Luxushotels in Österreich folgt sie nun ihrer Leidenschaft für die Hotellerie, die durch ihre Zusammenarbeit mit Heiko geweckt wurde. Gemeinsam mit ihm hat sie das Hotel am Gardasee renoviert und ausgestattet. Ihr Traum, in einem Hotel im Ausland zu arbeiten, wird damit Wirklichkeit. Die offizielle Eröffnung ist für den 17. April geplant – ein Termin, den Simone auf Instagram und über den neuen Kanal des Hotels mit ihren Fans teilte. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung sind auch die letzten Vorbereitungen für den Neustart abgeschlossen.

Simone, die in der Vergangenheit vor allem durch ihre Ehe mit dem ehemaligen Fußball-Profi Michael Ballack (48) und ihre Auftritte in verschiedenen Reality-Formaten bekannt wurde, hat in den letzten Jahren mehrfach neue Wege eingeschlagen. Nach ihrer Scheidung 2012 und dem tragischen Verlust ihres Sohnes Emilio im Jahr 2021 suchte sie in beruflichen Herausforderungen neue Perspektiven. Ihre Entscheidung, dem ruhigen Alltag zu entfliehen und sich in der Hotellerie zu verwirklichen, zeigte sich bereits in ihrer Zeit in Österreich. Nun setzt sie mit ihrem Engagement in Italien diesen Weg konsequent fort und beweist, dass sie sich auch neuen Herausforderungen voller Hingabe stellt.

Instagram / simoneballack Simone Ballack und Heiko Grote im August 2023

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Medienpersönlichkeit

