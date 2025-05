Simone Ballack prahlt im Netz mit luxuriösem Schnellboot

Simone Ballack (49) lebt ihren Traum am Gardasee. Die ehemalige Spielerfrau wohnt seit dem Frühjahr in Italien und hat sich pünktlich zum Sommer nun einen neuen Kahn zugelegt, wie sie auf Instagram zeigt. Inmitten der malerischen Kulisse des Gardasees präsentiert sie sich in türkisblauer Badebekleidung am Steuer eines Schnellboots. Dabei glitzert auch eine teure Uhr im Licht der italienischen Sonne. Zu dem Schnappschuss schreibt die Hotelierin: "Ferraris sind so was von gestern. Nichts ist eindrucksvoller, als ein schnelles Boot zu fahren... Außer vielleicht ein Helikopter – neue Challenge?"

Neben ihrem Faible für luxuriöse Freizeitaktivitäten hat Simone auch bewiesen, dass sie sich nicht vor harter Arbeit scheut. Ihr großes Projekt der vergangenen Monate war die Eröffnung ihres eigenen Hotels "Mio Mio" in Tignale, einem charmanten Ort am Gardasee. In den sozialen Medien teilte sie Einblicke in die mühsame Renovierungszeit, in der sie viel selbst in die Hand genommen hat – von der Gartengestaltung bis hin zur Einrichtung.

Simone trat vierzehn Jahre lang an der Seite von Michael Ballack (48) auf. Gemeinsam hatten der Fußballer und die TV-Bekanntheit drei Söhne. Emilio Ballack (✝18) verstarb allerdings 2021 nach einem Quad-Unfall in Portugal. Am vergangenen Muttertag erklärte die 49-Jährige im Netz: "Muttertag wird nie wieder derselbe sein." Dazu postete sie ein Foto ihrer drei Jungs. "Einer fehlt für immer", machte sie dabei deutlich.

Instagram / simoneballack Simone Ballack, März 2025

Instagram / simoneballack Michael und Simone Ballacks Söhne Jordi, Emilio und Louis

