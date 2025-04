Fancy: Simone Ballack feiert Hoteleröffnung am Gardasee

Simone Ballack (49) hat sich einen Herzenswunsch erfüllt und am Gardasee ihr eigenes Hotel eröffnet. Seit mehr als einem Jahr steckte die bekannte Reality-TV-Persönlichkeit in die Renovierung des Mio Mio viel Zeit, Energie und Leidenschaft. Nun konnte sie als Hoteldirektorin endlich die Türen zu ihrer selbst geschaffenen Wohlfühloase öffnen und teilt diesen besonderen Moment stolz auf Instagram: In einem Video führt sie ihre Follower durch das Schmuckstück in Italien. Simones Fans sind begeistert und berichten teilweise sogar schon von ersten positiven Erfahrungen: "Es ist wunderschön geworden und wir hatten einen herrlichen Ostersonntag im Mio Mio. Das Essen war sehr lecker", schrieb etwa eine zufriedene Urlauberin.

Das Mio Mio entstand in monatelanger Umbau- und Renovierungsarbeit, die Simone immer wieder für ihre Fans auf Instagram dokumentierte. Schon vor einigen Wochen ließ sie ihre Community wissen, dass die intensive Bauphase nicht immer einfach war und sie viele Herausforderungen zu meistern hatte. So berichtete sie auch begeistert davon, als sie im vergangenen Monat die notwendige Eignungsprüfung erfolgreich abgelegt hatte – die Voraussetzung, um das Hotel in Italien überhaupt führen zu dürfen. Unterstützt wurde sie dabei auch von ihrem Ex-Partner Heiko Grote, einem erfahrenen Hotelier, mit dem sie trotz der Trennung eine berufliche Verbindung pflegt.

Privat ging Simone in den letzten Jahren durch einige Höhen und Tiefen. Nach ihrer Ehe mit dem ehemaligen Fußballstar Michael Ballack (48), den sie 2012 verließ, und dem Tod ihres Sohnes Emilio im Jahr 2021 suchte sie immer wieder neue Perspektiven in ihrem Leben und ihrer Karriere. Ihre Leidenschaft für die Hotellerie wurde durch die Zusammenarbeit mit Heiko geweckt, wobei das Projekt am Gardasee die Fortsetzung ihres bisherigen Weges ist – begonnen hatte sie bereits als Geschäftsführerin eines Luxushotels in Österreich. Trotz aller Schicksalsschläge hat sich Simone inzwischen neu erfunden und zeigt der Welt damit, dass sie weiterhin bereit ist, voller Motivation und Leidenschaft für ihre Projekte nach vorn zu blicken.

https://www.instagram.com/p/DIs9sDgsLYh/ Simone Ballacks Hotel Mio Mio am Gardasee, April 2025

Instagram / simoneballack Simone Ballack, März 2025

