Kader Loth: "Ich möchte kein traumatisiertes Kind haben"

Kader Loth (50) kriegt Muffensausen. In der neuen Realityshow "B:Real" werden die TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Ismet Atli im privaten Alltag begleitet. Dabei bekommen die Zuschauer nicht nur ungefilterte Einblicke in die turbulente Partnerschaft der beiden, sondern auch in den Herzenswunsch des Paares: ein Kind. Um sich den Traum einer eigenen Familie erfüllen zu können, möchten Kader und Ismet adoptieren. Jetzt stellte die Brünette jedoch klar: Sie will kein traumatisiertes Kind!

In der fünften Folge von "B:Real" ließ sich das Ehepaar in der Kinderbetreuung "Spandauer Havelkids" beraten. Doch das Gespräch schien Kader aufs Gemüt zu schlagen. "Das Kind darf mal durchdrehen, alles im gesunden Maße ist akzeptabel, aber wenn das Kind anfängt, mir etwas an den Kopf zu werfen – das wäre für uns zu viel", gab die 50-Jährige in einem Vieraugengespräch mit Ismet zu. Außerdem fügte sie hinzu: "Ich möchte kein traumatisiertes Kind." Ihr Ehemann machte sich daraufhin Sorgen, dass ihre Einstellung der Adoption im Wege stehen könnte.

Erst kürzlich packten die Turteltäubchen in der Realityshow über ihr Kennenlernen aus. "Ich bin immer so der Bar-Typ und spreche nie Menschen an. [...] Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl: 'Die spreche ich an'", plauderte Ismet aus. Anschließend fügte Kader hinzu: "Er hat seine Nummer rausgegeben. [...] Meine Freundin hat die Nummer mir weitergereicht. Und die Nummer lag erst mal wochenlang in der Schublade."

Instagram / kader_loth Kader Loth bei den "B:Real"-Dreharbeiten

Instagram / kader_loth Kader Loth, Sommerhaus-Teilnehmerin 2022

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023

