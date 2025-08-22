"Für immer": Cassy Cassau und Coach Bennet sind verlobt

Cassy Cassau und Coach Bennet (30) gehen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung: Der Reality-TV-Star und der Musiker haben sich verlobt. Dies verkündet das Paar jetzt mit einem romantischen Video auf Instagram. Der Antrag fand am Strand statt, wo Bennet alles liebevoll vorbereitet hatte. Mit einem Schild, auf dem "Willst du mich heiraten?" zu lesen war, und einer Blumendekoration überraschte er seine Liebste. Die GNTM-Bekanntheit trug eine Augenbinde und wusste nicht, was auf sie zukommt – bis sie diese abnahm. Der Rapper ging vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Überwältigt sagte sie "Ja", fiel ihm um den Hals, und sie besiegelten den Moment mit einem Kuss. "Für immer zusammen", schreiben sie unter den Clip.

Ihre Beziehung hatten Cassy und Bennet erst im Mai dieses Jahres öffentlich gemacht, doch die beiden scheinen sich ihrer Liebe absolut sicher zu sein. Immer wieder betonte die TV-Bekanntheit in den sozialen Medien, in Bennet den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Auch ihre Fans sind begeistert: Unter dem romantischen Verlobungsvideo überschütten sie das Paar mit Glückwünschen. "Herzlichen Glückwunsch", schreibt beispielsweise Alicia Costa Pinheiro, während ein begeisterter Fan kommentiert: "Alles Glück der Welt für euch zwei, die Liebe habt ihr schon auf eurer Seite."

Dass die ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin und der 30-Jährige ihre Gefühle schnell intensiv erleben, bewiesen sie schon kurz nach ihrem Kennenlernen. Bereits nach rund zwei Wochen Beziehung ließen sich die beiden Partner-Tattoos stechen – ein deutliches Zeichen ihrer starken Bindung. Bennet trägt seither ein rotes Herz mit Cassys Namen auf der Brust, während Cassy ein Herz mit einem "C" auf der Körperseite ziert. "Kennt ihr nicht das Gefühl, dass ihr jemanden so sehr liebt, dass ihr ihn einfach für immer verewigen wollt?", schwärmte die Influencerin. Ihre Liebe scheint sie seither nur noch enger zusammengeschweißt zu haben. Die Verlobung ist nun ein weiterer emotionaler Höhepunkt – nicht nur für das Paar selbst, sondern auch für ihre Fans.

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennet im Juni 2025

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennets Verlobung

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennet im Juni 2025

