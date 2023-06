Wilde Gerüchte: Ist nur Kendall Jenners Pferd schwanger?

Ist Kendall Jenner (27) etwa doch nicht schwanger? Das Model ist die Einzige der Kardashian-Jenner-Schwestern, die noch keinen eigenen Nachwuchs hat. Doch im Trailer von der nächsten The Kardashians-Folge wurde angeteasert, dass die Beauty schwanger sein könnte. Doch ist es etwa gar nicht die Brünette, die ein Kind erwartet? Kendall deckt auf, dass nicht sie in freudiger Erwartung ist, sondern ihr Pferd!

"Ich soll bald Ultraschallfotos bekommen. Ich habe es nur gesehen, als es ein Ei oder was auch immer war, es hatte keine richtige Form", verriet die Beauty in der Hulu-Serie und sorgte damit für Verwirrung, bevor sie klarstellte: "Ich bin nicht schwanger." Denn die Tochter von Kris Jenner (67) sprach über ihr Pferd. Bereits in einer alten Folge im November 2022 hatte sie ausgeplaudert, dass sie ihren Vierbeiner befruchten hat lassen.

Dass es nicht Kendall ist, die ein Baby erwartet, bedauert ihre Mutter Kris höchstwahrscheinlich: Die 67-Jährige machte ihrer Tochter in den "The Kardashians"-Folgen deutlich, dass sie auf ein weiteres Enkelkind hofft. "Ich muss noch eine Menge herausfinden, bevor ich ein Kind in meinem Leben willkommen heißen kann", stellte die 27-Jährige daraufhin klar und merkte an: "Ich genieße noch immer mein eigenes Leben und damit bin ich im Moment ganz zufrieden."

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner mit ihrem Pferd

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Juni 2023

Getty Images Kris Jenner im Mai 2023

