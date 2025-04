Kylie und Kendall Jenner nehmen Abschied von Kindheitsvilla

Es ist das Ende einer Ära für Kylie (27) und Kendall Jenner (29): Die Reality-Stars haben nun ein letztes Mal die ikonische Familienvilla in Hidden Hills besucht, die einst als Drehort für die erfolgreiche Show Keeping Up with the Kardashians diente. Kris Jenner (69), das Oberhaupt der berühmten Familie, hat das Anwesen, das sechs Schlafzimmer und acht Badezimmer umfasst, für 13,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Kylie teilte emotionale Eindrücke der Abschiedstour auf Instagram und zeigte dabei ihren alten Badezimmerbereich, den sie mit den Worten "Nehme Abschied von meinem Badezimmer aus meiner Kindheit" kommentierte. Auch Kendalls eher minimalistisch gestaltetes Badezimmer zeigte sie in ihrer Story: "Das war Kendalls Badezimmer, natürlich das genaue Gegenteil."

Das Anwesen war nicht nur ein Zuhause, sondern auch Schauplatz zahlreicher unvergesslicher Momente der Familie, von gemeinsamen Frühstücken bis hin zu emotionalen Szenen während der Dreharbeiten zur Realityshow. Im Jahre 2010 von Kris für vier Millionen Dollar erworben, wurde das Anwesen über die Jahre aufwendig renoviert. Es besticht durch Details wie die ikonischen schwarz-weiß karierten Böden und eine beeindruckende Wendeltreppe. Außen beeindruckt das Grundstück mit einem großen Pool, einem Whirlpool sowie einem luxuriösen Grill- und Essbereich. Nach dem Ende ihrer Ehe mit Caitlyn Jenner (75) übertrug Kris das Haus laut der New York Times in einen Familientrust, doch nun beginnt nach über einem Jahrzehnt das nächste Kapitel für das Anwesen.

Für die Familie Jenner-Kardashian ist das Anwesen mehr als eine bloße Immobilie. Kylie und Kendall wuchsen dort auf, schufen Erinnerungen und entwickelten ihren individuellen Stil, der sich auch in den Designentscheidungen ihrer jeweiligen Badezimmer widerspiegelte. Während Kris laut Hello! inzwischen in ein 20-Millionen-Dollar-Anwesen in der Nähe gezogen ist, bemüht sich Kylie derzeit um ein neues Zuhause, das ebenfalls in Hidden Hills liegt und mit 15 Schlafzimmern und mehreren Gästehäusern eine beeindruckende Ergänzung ihres Immobilienportfolios darstellen wird. Trotz des anstehenden Verkaufs wird die Villa in Hidden Hills für immer ein Symbol des Familienzusammenhalts und der Anfänge ihres Ruhms bleiben.

Getty Images Der "Keeping up with the Kardashians"-Cast in West Hollywood, April 2011

Getty Images Kendall und Kylie Jenner, Oktober 2024

