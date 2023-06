Im Trailer angedeutet: Ist Kendall Jenner etwa schwanger?

Damit wäre Kendall Jenner (27) die letzte in der Familie. Das Model sorgte in den vergangenen Wochen vor allem mit seiner Romanze mit dem Latin-Rapper Bad Bunny (29) für Aufsehen. Während sich die Brünette und der Musiker zu Anfang noch bedeckt hielten, machen sie mittlerweile kein großes Geheimnis mehr daraus – so wurden sie auch schon turtelnd während eines Basketballspiels gesichtet. Doch nun sorgt die aktuelle Folge von The Kardashians für weitere Aufregung: Ist Kendall etwa schwanger?

In der Hulu-Serie "The Kardashians" schlägt Kris Jenner (67) einen ernsteren Tonfall an, denn: Die 27-Jährige ist bislang die Einzige im Kardashian-Jenner-Clan, die noch keinen Nachwuchs bekommen hat, weshalb es nun langsam für sie an der Zeit sei. "Es geht um mein Leben. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin", hält das Model dagegen. Das überhört die Mutter der Beauty scheinbar, denn sie erkundigt sich daraufhin bei einer Gynäkologin nach dem Einfrieren von Kendalls Eizellen. "Ich denke, wir sind uns einig. Wir werden ein Baby bekommen", sagt die 67-Jährige nach dem Telefonat mit der Ärztin. Auch der Trailer für die nächste Folge sorgt für Fragezeichen: Als die Laufstegschönheit im Einzelinterview dann gefragt wird, wie ihre Schwangerschaft so verlaufe, geht sie nicht auf die Frage ein, sondern lächelt nur verschmitzt. Ob sie tatsächlich ein Kind erwartet, wird wohl erst in der kommenden Folge aufgeklärt.

Doch kann sich Kendall ein Kind mit ihrer derzeitigen Flamme Bad Bunny vorstellen? Schließlich soll es in den vergangenen Wochen immer ernster zwischen den beiden geworden sein. "Er verbringt nicht nur mehr Zeit mit Kendall, sondern auch mit dem Rest der Familie", hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verraten und ergänzt: "Die beiden lachen und lächeln immer zusammen und haben ähnliche Familienwerte."

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

MEGA Kendall Jenner mit ihrer Mutter Kris Jenner

Getty Images Kendall bei den CFDA-Awards im November 2022

