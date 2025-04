Hailey Bieber und Kendall Jenner strahlen bei Vogue-Party

Hailey Bieber (28) und Kendall Jenner (29) zeigten sich bei einem glamourösen Event von ihrer besten Seite, wie das Magazin E! News berichtet. Gemeinsam besuchten die beiden Models das Vogue World Event, das am vergangenen Wochenende in London stattfand, und wurden auf dem roten Teppich zu echten Hinguckern. Hailey trug ein trägerloses Kleid in beige, während Kendall in einem eleganten schwarzen Look glänzte. Die beiden Freundinnen präsentierten sich dabei nicht nur stilsicher, sondern bewiesen auch einmal mehr, wie harmonisch ihre langjährige Freundschaft ist.

Das Mode-Highlight in Los Angeles, bei dem zahlreiche Stars und Designer vertreten waren, wurde zu einem Treffpunkt für die internationale Elite. Hailey und Kendall ließen es sich dabei nicht nehmen, auf ihren Social-Media-Kanälen Eindrücke von ihrem glamourösen Abend zu teilen. Neben gemeinsamen Fotos posteten die Freundinnen auch kurze Clips hinter den Kulissen des Events. Hailey bedankte sich in einem ihrer Beiträge ausdrücklich bei den Designern, die sie für den Abend ausgestattet hatten. Kendall hingegen genoss den Abend sichtlich und posierte gut gelaunt mit anderen Gästen sowie mit ihrer langjährigen Freundin Hailey für die Kameras.

Die Freundschaft von Hailey Bieber und Kendall Jenner reicht bereits viele Jahre zurück. Beide starteten ihre Karriere als Models und unterstützen sich seitdem gegenseitig bei beruflichen wie privaten Erfolgen. Besonders in schwierigen Zeiten standen sie einander bei. In Interviews schwärmt Kendall oft von Hailey und bezeichnet die Mutter des sieben Monate alten Jacks als eine ihrer engsten Vertrauten. Auch privat gehören sie zu den festen Größen ihres gemeinsamen Freundeskreises in Hollywood. Die beiden teilen nicht nur ihre Liebe zur Mode, sondern auch eine besondere Verbindung, die in der schnelllebigen Welt des Showbusiness selten zu finden ist.

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber im Chateau Marmont im März 2025 in Los Angeles

ActionPress Kendall Jenner und Hailey Bieber

