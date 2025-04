"Immer jünger": Kris Jenner begeistert Fans mit neuem Look

Kris Jenner (69) begeistert ihre Fans mit einer beeindruckenden Verwandlung: Auf Instagram präsentiert sie sich mit einem völlig neuen Haarstyling, das sie laut Fans "deutlich jünger" wirken lasse. Statt ihres bekannten Pixie-Cuts zeigt sie sich mit längerem, glattem Bob und einem lockeren Pony. Der Look sorgt für reichlich Aufsehen: Einige ihrer Fans hätten zweimal hinsehen müssen, um sie zu erkennen, und kommentieren, dass Kris ihren Töchtern Kendall Jenner (29) oder Kim Kardashian (44) zum Verwechseln ähnlich sehen würde. Zu den Fotos schreibt Kris schlicht: "Drehtage", und bedankt sich bei ihrem Styling-Team für die Verwandlung.

Das neue Haarstyling ist nicht ihr erstes Experiment. Bereits vor einigen Monaten wagte sich Kris an ähnliche Looks, die stark an die Haarstylings ihrer Töchter erinnerten. Ob bei Events oder Serien-Drehs, Kris beweist immer wieder ihre Verwandlungskünste. Zuletzt mussten sich Fans allerdings fragen, wie viel an ihren makellosen Looks echt ist. Wegen eines von Filtern und Glättungsfeatures geprägten Posts auf Instagram hagelte es Kritik: "Das ist so offensichtlich bearbeitet", schrieb ein Fan. Andere feierten sie für ihr glamouröses Auftreten. Besonders prominente Freunde wie Lauren Sánchez (55) oder Paris Hilton (44) lobten Kris für ihre makellose Erscheinung.

Kris ist bekannt dafür, mit ihren Looks zu experimentieren und das Alter charmant zu ignorieren. Schon früher gab sie zu, dass sie ihre Verwandlung gerne mit ihren Töchtern bespricht, um aktuell zu bleiben. Ihre Kinder, darunter Kendall und Kylie Jenner (27), pflegen ein enges Verhältnis zu ihrer berühmten Mutter, die sie liebevoll "Momager" nennen. Auch bei Events tritt die Familie oft zusammen auf und setzt gerne auf modisch abgestimmte Auftritte. Kris selbst hat mehrfach betont, dass sie es liebt, mit ihren Kindern kreativ zu arbeiten: "Sie inspirieren mich jeden Tag", sagte sie in einem früheren Interview.

Instagram / krisjenner Kris Jenner im März 2025

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim, Kris, Kendall und Kylie an Weihnachten 2023

