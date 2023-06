So verliebt: Sydney Sweeney und Verlobter Jonathan auf Date

Sie genießen ihre Zweisamkeit! Sydney Sweeney (25) und Jonathan Davino gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und sind seit vergangenem Jahr sogar verlobt. Vor wenigen Wochen wurde allerdings gemunkelt, ob die Schauspielerin eine Affäre mit ihrem Co-Star Glen Powell (34) hat. Doch diese Gerüchte lässt das Paar offenbar gar nicht an sich ran – bei einer Date-Night in New York wirken Sydney und ihr Jonathan total happy!

Paparazzi lichteten die 25-Jährige und ihren Liebsten auf dem Weg in ein Nobelrestaurant in Manhattan ab. Auf den Fotos, die People vorliegen, machen die beiden Turteltauben einen entspannten Eindruck: Sydney läuft vorweg, während Jonathan behutsam die Hand auf den Rücken legt. Mit ihren Outfits können die beiden besonders punkten: Die Euphoria-Darstellerin trug einen coolen schwarzen Anzug mit edlen Pumps und einer kleinen Tasche. Ihr Verlobter entschied sich für eine schwarze Jacke, die er mit einem legeren Shirt und einer engen Hose kombinierte.

Offenbar waren Sydney und ihr Co-Star Glen immer nur gute Freunde. Wie die Beauty im Interview mit Variety verriet, hatten sie sich bei den Dreharbeiten zu "Anyone But You" einfach super verstanden: "Es hat so viel Spaß gemacht, ganz ehrlich. Wir haben jeden Tag gelacht und die Besetzung und die Crew waren einfach ein Haufen großartiger Leute und wir haben uns alle gut verstanden."

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige

Action Press / Splash News Sydney Sweeney in Cannes im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de