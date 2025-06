Geplatzte Verlobung: Sydney Sweeney sucht nichts Ernstes

Sydney Sweeney (27) scheint sich mit ihrer frisch erlangten Freiheit bestens arrangiert zu haben, nachdem sie die Verlobung mit Unternehmer Jonathan Davino beendet hat. Wie ein Insider verriet, hat die Schauspielerin derzeit nicht vor, sich direkt wieder in eine ernste Beziehung zu stürzen. "Sie ist nicht auf der Suche nach einer weiteren ernsthaften Beziehung [...] Sie will zumindest den Sommer als Singlefrau genießen", berichtete ein Insider US Weekly. Die Qual der Wahl hätte Sydney aber wohl – seit ihrer Trennung im April soll die Schauspielerin von Hollywoods Männern regelrecht umgarnt werden.

Sydney scheint sich aktuell jedoch auf ihre Karriere zu konzentrieren, die in den letzten Jahren rasant an Fahrt aufgenommen hat. Wie die Quelle weiter berichtet, hat sie sich vorgenommen, auch deshalb vorerst keine festen Bindungen einzugehen – aber auch aus Rücksicht auf ihren Ex-Verlobten. Die beiden sollen sich getrennt haben, weil Sydney die Freiheit suchte, sich voll und ganz auf ihre Projekte zu fokussieren. "Das wäre für Jonathan schwer zu ertragen, wenn sie sofort jemand Neues hätte [...]", meint der Insider.

Die Euphoria-Bekanntheit hat in der Vergangenheit immer wieder mit ihrem Charme für Aufsehen gesorgt. Neben Brandon Sklenar (34) wurden ihr auch mit Glen Powell (36) romantische Verbindungen nachgesagt. Jedoch betonte Sydney immer wieder, dass sie und ihr "Anyone but You"-Kollege lediglich enge Freunde seien. "Das verrückteste Gerücht ist, dass ich eine Affäre mit Glen hatte – absolut nicht wahr!", stellte sie bei Saturday Night Live klar. Auch Glens Familie hat jegliche Liebesgerüchte dementiert und sie lediglich als geschätzte Freundin beschrieben.

Getty Images Sydney Sweeney bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Aissaoui Nacer / MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Juli 2023

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Dezember 2023