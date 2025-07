Bekam Sydney Sweeney Bezos-Einladung wegen ihrer Oberweite?

Sydney Sweeney (27) sorgte bei der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig für Gesprächsstoff – doch nicht nur wegen ihres atemberaubenden Outfits. Die Journalistin Megyn Kelly (54) behauptete in ihrer Sendung "The Megyn Kelly Show", Sydneys Oberweite sei der Grund für ihre Einladung gewesen. "Sydney Sweeney ist der neue Liebling der High Society, weil sie diese enormen Brüste hat, die alle faszinieren", sagte Megyn. Die Schauspielerin sei ansonsten weder mit Jeff noch Lauren befreundet, so die Moderatorin weiter. Zu ihrer Teilnahme an der Star-Hochzeit äußerte sich Sydney bisher nicht.

Tatsächlich gibt es jedoch einen weniger pikanten Grund für ihre Anwesenheit bei dem glamourösen Event, wie Page Six berichtet. Laut einem Insider wurde die Schauspielerin eingeladen, um "Respekt vor dem 'Boss' auszudrücken", da sie in einem kommenden Film von Amazon MGM Studios mitwirkt. Sydney war bei den mehrtägigen Feierlichkeiten nicht zu übersehen: Bereits beim Pre-Wedding-Dinner zog sie die Blicke auf sich, bei der Zeremonie in einer rosa Robe von Oscar de la Renta (✝82) und auch bei weiteren Events stand ihr Stil im Mittelpunkt. Sie tanzte mit Tom Brady (47) auf der Party und wurde zusammen mit ihm und Orlando Bloom (48) sogar bei einem Spaziergang gesichtet.

Die Hollywood-Schauspielerin ist bekannt für ihre unkonventionelle Eleganz und ist regelmäßig auf den Bestenlisten der Modekritiker zu finden. Während die Gästeliste mit Namen wie Kim Kardashian (44), Kris Jenner (69) und Leonardo DiCaprio (50) ohnehin beeindruckte, war es Sydney, die mit ihrer Präsenz überraschte. Die Euphoria-Darstellerin scheint derzeit nicht nur filmisch, sondern auch gesellschaftlich ganz oben mitzuspielen. Ihre kürzliche Trennung von Jonathan Davino tut ihrer Strahlkraft keinen Abbruch – bei der Hochzeit des Tech-Moguls war sie ein absoluter Hingucker und zog sowohl Fotografen als auch Gäste gleichermaßen in ihren Bann.

