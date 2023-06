Trooping the Colour: Darum fehlten Lady Louise und James

Was hatte es damit auf sich? Heute wurde in London das traditionelle Trooping the Colour zum ersten Mal zu Ehren des amtierenden Staatsoberhaupts König Charles III. (74) zelebriert. Nach der Parade kamen die britischen Royals im Buckingham-Palast zusammen. Doch während Prinz Edward (59) und seine Frau Sophie (58) ebenfalls auf dem Balkon zu sehen waren, fehlte von ihren Kindern Louise (19) und James (15) jede Spur. Aber warum?

Das verriet Danielle Stacey im Interview mit Hello!: "Es wird nicht erwartet, dass die Kinder des Herzogs und der Herzogin von Edinburgh berufstätige Mitglieder der königlichen Familie werden, und König Charles ist Berichten zufolge für eine verschlankte Monarchie." Aber auch ihr voller Terminkalender könnte der Grund für die Abwesenheit der Geschwister sein: "Lady Louise studiert Englisch an der Universität von St. Andrews, während James auf seine Abschlussprüfungen hinarbeitet."

Neben Edward, Sophie, Charles und seiner Frau Camilla (75) traten schließlich auch der älteste Sohn des Monarchen William (40) mit seiner Familie auf. Aber auch Charles' Schwester Prinzessin Anne (72) bewunderte auf dem Balkon die traditionelle Flieger-Show.

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Lady Louise Windsor und James Viscount Severn im September 2022

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass die beiden nicht auftraten? Ich finde es echt schade! Ist mir eigentlich egal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de