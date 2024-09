Lady Louise glänzt bei britischen Kutschfahrmeisterschaften

Die royale Nachwuchssportlerin Lady Louise Windsor (20) hat am Wochenende bei den Britischen Kutschfahrtmeisterschaften für ordentlich Aufsehen gesorgt! Die Tochter von Herzogin Sophie (59) und Prinz Edward (60) bewies dabei beeindruckende Fahrkünste und führte ihre Kutsche mit einem strahlenden Lächeln über die herausfordernde Strecke in Essex. Auf Fotos, die Hello! vorliegen, sieht man sie in einem eleganten Tweedmantel, weißem Hemd und gestreifter Krawatte. Dabei sah sie nicht nur stilvoll aus, sondern sie setzte ihre Liebe zu diesem traditionsreichen Sport in Szene – eine Leidenschaft, die sie von ihrem Großvater, Prinz Philip (✝99), geerbt hat.

Wie ihr Großvater, der den Fahrsport in Großbritannien populär machte, hat auch Lady Louise eine besondere Beziehung zu diesem Sport. Schon früh lernte sie reiten und später das Kutschfahren, wobei Prinz Philip persönlich sie unter seine Fittiche nahm. In der BBC-Dokumentation "Prince Philip: The Royal Family Remembers" schwärmte die Enkelin von Queen Elizabeth (✝96): "Der Herzog von Edinburgh war so sehr in mein Fahren involviert, was wunderbar, aber auch ein wenig beängstigend war, da er den Sport quasi erfunden hat. Doch es war unglaublich, direkt von ihm zu lernen, das hat uns definitiv enger zusammengeschweißt." Nach jedem Wettkampf habe er sie gefragt, wie es lief, und seine Augen hätten geleuchtet, weil er so begeistert von dem Sport sprach.

Neben ihrer Leidenschaft für den Kutschsport widmet sich Lady Louise auch ihrer akademischen Laufbahn. Die 20-Jährige studiert derzeit Englische Literatur an der renommierten Universität von St. Andrews in Schottland. Doch damit nicht genug: Louise zeigt zudem Interesse an einer militärischen Karriere. Sie ist Mitglied des University Officers' Training Corps (UOTC), einer Einheit, die militärische Ausbildung für Studierende anbietet. Auf ihrem LinkedIn-Profil verrät die junge Royal: "Ich interessiere mich für eine Karriere im Militär, der Diplomatie oder im Recht." Die älteste Tochter der Edinburghs beweist damit, dass sie vielseitige Zukunftspläne schmiedet, die weit über den royalen Hof hinausgehen.

Getty Images Herzogin Sophie, Prinz Edward und Lady Louise Windsor, Juni 2024

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2024

