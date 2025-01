Lady Louise Windsor könnte schon bald beim Militär starten

Lady Louise Windsor (21), die Tochter von Edward (60) und Herzogin Sophie (60), wurde kürzlich bei einer Übung für angehende Armeeoffiziere gesichtet. Mit Tarnfarben im Gesicht, einer SA80-Waffe und einem Helm mit der Aufschrift "Windsor" nahm sie an militärischen Manövern teil. Das berichtet unter anderem The Sun. Lady Louise, die derzeit an der Universität von St Andrews in Schottland Englisch studiert, ist Mitglied des University Officer Training Corps. Sollte sie ihren Ambitionen folgen, könnte sie die erste weibliche Royal seit 1945 werden, die in der Armee dient – ein Schritt, mit dem sie in die Fußstapfen ihrer Großmutter, Queen Elizabeth II. (✝96), treten würde.

Im Rahmen der Übungen wurde Lady Louise in einer Vielzahl von Aufgaben unterwiesen: Sie erhielt eine Grundausbildung im Umgang mit Waffen und im Navigieren in schwierigem Gelände sowie Führungslektionen. Neben den militärischen Übungen nahm sie auch an einem Festabend in der Burg Edinburgh Castle teil, der schottische militärische Traditionen zelebrierte. Quellen zufolge soll Louise sehr begeistert von ihrer Zeit bei den Offizierskadetten sein. Ein Insider verriet laut The Sun: "Sie hat jede Minute genossen und ist entschlossener denn je, in Zukunft König und Vaterland zu dienen." Die junge Royal, die im Sommer ihren Universitätsabschluss machen wird, könnte als Nächstes die renommierte Royal Military Academy Sandhurst besuchen, an der bereits Prinz William (42) und Prinz Harry (40) ausgebildet wurden.

Louise ist derzeit die 16. in der Thronfolge, doch hält sie sich ohnehin weitestgehend aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit heraus. Seit ihrer Kindheit hat sie sich als bodenständig und zurückhaltend präsentiert, oft im Gegensatz zu den glamourösen Auftritten anderer Royals. Laut Insidern habe sie bereits von klein auf ein Interesse an militärischen Themen gezeigt, was durch die Geschichten über Queen Elizabeths eigene Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs weiter befeuert worden sei. Ihre Großmutter diente damals als Mechanikerin und Lastwagenfahrerin beim Auxiliary Territorial Service – eine Erinnerung, die innerhalb der Familie immer wieder thematisiert wird. Lady Louise, die eine enge Verbindung zu ihrer Großmutter hatte, scheint entschlossen, dieses Erbe fortzuführen.

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2022 in Windsor

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2024

