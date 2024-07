Nur ein Uni-Kumpel? Lady Louise Windsor mit Mann gesichtet

Bahnt sich hier etwa eine royale Liebe an? König Charles' (75) Nichte Lady Louise Windsor (20) wurde mit einem charmanten Begleiter bei den Sandringham Horse Driving Trials in Norfolk gesichtet. Felix da Silva-Clamp, ein Studienkollege der 20-Jährigen an der St. Andrew’s University in Schottland, nahm an ihrer Seite in der Pferdekutsche Platz. Wie Bilder, die Hello! vorliegen, zeigen, strahlten die beiden um die Wette, als sie durch das Anwesen des Sandringham Estate rasten. Felix war auch in guter Begleitung: Louises Mutter Sophie (59), die Herzogin von Edinburgh, war ebenfalls zur Veranstaltung gekommen und entspannte sich später bei einem Gespräch mit ihm.

In einem beigen Mantel, passenden Handschuhen und Reithelm präsentierte sich Louise stilvoll, während Felix in lässigen Chinos, einer blauen Jacke und einem Baseballcap ebenso entspannt wirkte. Ein Beobachter schilderte gegenüber dem Onlineportal: "Sie wirkten sehr vertraut miteinander und tauschten stetig Blicke aus." Gemeinsam unternahmen sie zwischen den Wettbewerben mehrere Spaziergänge – offenbar stehen sich die zwei ziemlich nahe.

Louise, die in der Thronfolge auf Platz 16 steht, studiert an der University of St Andrews Englische Literatur – derselben Universität, an der sich auch Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) kennenlernten und verliebten. Louise und Felix sind zudem beide in der Theatergruppe aktiv und traten kürzlich in dem Stück "Dragon Fever" gemeinsam auf. Felix, der ursprünglich aus Australien kommt, arbeitet nebenbei in einer Eisdiele und wird von Studienkollegen als äußerst liebenswert beschrieben. Louise erbte ihre Leidenschaft für das Kutschfahren von ihrem Großvater Prinz Philip (✝99) und nahm dieses Jahr erstmals an den Sandringham Horse Driving Trials teil.

Doch wie steht es um ihre Rolle innerhalb der königlichen Familie? Vor wenigen Monaten mutmaßten Experten, dass es wenig wahrscheinlich sei, dass sich Louise den Vollzeit-Royals anschließen werde. Jennie Bond erklärte gegenüber OK!: "Ich bezweifle, dass Lady Louise jemals ein Vollzeit-Royal sein wird. Zum einen, weil ich nicht sicher bin, ob sie das möchte und zum anderen, weil der König und William nur zu gut wissen, dass die Monarchie dem Steuerzahler gegenüber zunehmend rechenschaftspflichtig sein muss." Angesichts der zunehmenden Sparmaßnahmen der Royals scheint dies noch immer aktuell.

Louise könnte sich jedoch in anderer Form für die Royals erkenntlich zeigen, indem sie die Aufmerksamkeit auf weniger sichtbare Aspekte der königlichen Pflichten lenkt. Danielle Stacey argumentierte bereits, dass Louise und ihr Bruder James (16) aufgrund ihrer Position im königlichen Gefüge nicht für repräsentative Aufgaben vorgesehen seien. Dies würde der Vision von König Charles folgen, eine "verschlankte Monarchie" zu etablieren. Ob Felix dabei eine Rolle in Louises künftigen Plänen spielt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

ActionPress Lady Louise Windsor im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie, Prinz Edward und Lady Louise Windsor, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Louise Windsor im Juni 2022

ActionPress Lady Louise Windsor, Adlige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die beiden sind mehr als nur Freunde? Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Nein, ich denke eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de