Deshalb war Enkelin Lady Louise der Queen besonders wichtig

Lady Louise Windsor (20), die Tochter von Prinz Edward (60) und Sophie Wessex (59), hatte eine ganz besondere Beziehung zu ihrer verstorbenen Oma Queen Elizabeth II. (✝96). Der Grund dafür sei unter anderem der große Altersunterschied zu ihren älteren Cousins gewesen. "Zwischen der verstorbenen Königin und Lady Louise bestand immer eine besondere Beziehung, da Louise ihre jüngste Enkelin war", erzählt der Journalist Joe Little gegenüber Hello!.

Die starke Verbindung entstand allerdings auch aus anderen Gründen, denn Louise ging es gesundheitlich nicht immer gut. "Ihre Geburt war nicht gerade einfach; sie hatte einen ziemlich zerbrechlichen Start ins Leben, was ihren Großeltern sicher große Sorgen bereitet hat", berichtet Joe außerdem im Interview. Die Queen und ihre Enkelin standen sich somit nicht nur aus positiven Gründen sehr nah, denn auch die Sorge um die Gesundheit von Louise spielte eine große Rolle.

Bereits 2022 verriet Sophie gegenüber Hello!, welche Komplikationen es bei der Geburt gab: "Jedes Mal, wenn ich etwas sehe, das mit Frühgeborenen zu tun hat, erinnere ich mich [...] an den Schock über ihre Frühgeburt." Die Herzogin musste ihr Kind per Notkaiserschnitt auf die Welt bringen. Aufgrund von zu viel Blutverlust war die Geburt für beide lebensbedrohlich. Mutter und Tochter wurden damals zur Genesung ganze 16 Tage lang voneinander getrennt.

Getty Images Herzogin Sophie mit ihrer Tochter Lady Louise bei einem Gottesdienst, April 2022

ActionPress Lady Louise Windsor im Mai 2023

