Fußstapfen der Queen: Lady Louise Windsor möchte zum Militär

Lady Louise Windsor (20), die Tochter von Prinz Edward (60) und Herzogin Sophie (59), hat offenbar Pläne, in die Fußstapfen ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) zu treten: Angeblich plant Louise, dem Militär beizutreten. Das berichtet The Sun. Aktuell soll die Nichte von König Charles III. (75) bereits ein begeistertes Mitglied des St. Andrews University Officers' Training Corps sein – eine Organisation, die bezahlte militärische Ausbildung für Studenten anbietet.

Die Ausbildung im St. Andrews University Officers' Training Corps umfasst verschiedene militärische Verfahren, von der korrekten Uniformtrageweise bis hin zur Entwicklung von Führungsfähigkeiten in stressigen Situationen. Sollte Louise diesen Weg weiterverfolgen, wäre sie die erste Frau aus der britischen Königsfamilie seit der Queen, die eine militärische Karriere anstrebt – im Gegensatz zu Prinzessin Anne (74) und Prinzessin Kate (42), die Ehrenmilitärtitel tragen, würde Louise damit eine aktive Rolle einnehmen.

Zwar ist Louise Teil der britischen Königsfamilie, eine Vollzeit-Royal wird sie wahrscheinlich aber nie werden – da ist sich die Adelsexpertin Jennie Bond sicher. "Ich bezweifle, dass Lady Louise jemals ein Vollzeit-Royal wird, zum einen, weil ich nicht sicher bin, ob sie das möchte, und zum anderen, weil der König und William (42) nur zu gut wissen, dass die Monarchie dem Steuerzahler gegenüber zunehmend rechenschaftspflichtig sein muss", erklärte die Journalistin bereits im Interview mit OK!. Wenn mehr Mitglieder der Royal-Family offiziell arbeiten, bedeutet das auch mehr Personal und Verwaltung, was die Briten mehr Geld kosten würde – und immerhin ist der größte Kritikpunkt an den Blaublütern, dass sie dem Volk zu teuer sind. Hinzu kommt außerdem, dass Louise mit ihren 20 Jahren noch jung ist und vorerst ihre Studienzeit an der St. Andrews University genießen möchte.

ActionPress Lady Louise Windsor, Adlige

ActionPress Lady Louise Windsor im Mai 2023

