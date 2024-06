Lady Louise Windsor nimmt an einem Kutschwettbewerb teil!

Nach ihrem eleganten Auftritt bei Trooping the Colour zeigt sich Lady Louise Windsor (20) von ihrer sportlichen Seite! Die Tochter von Prinz Edward (60) und Sophie Wessex (59) nahm einen Tag nach der alljährlichen Parade an einem Kutschwettbewerb in Windsor teil. Unterstützung erhielt die junge Adlige von ihrer Mutter Sophie. Fotos, die Hello! veröffentlichte, zeigen Louise in einem lässigen Outfit – für das sportliche Event schlüpfte sie in einen dunkelblauen weiten Pullover, den sie mit einer engen Jeans kombinierte. Während sie auf der Kutsche noch einen rot-blauen Helm trug, tauschte sie die Kopfbedeckung während einer Pause gegen eine coole Baseballkappe aus. Mit dem außergewöhnlichen Hobby eifert Sophie ihrem Großvater, dem verstorbenen Prinz Philip (✝99) nach, der ebenfalls gern Kutsche fuhr.

Die 20-Jährige studiert derzeit an der St. Andrews Universität in Schottland englische Literatur. Doch wird Louise, die die jüngste Nichte von König Charles (75) ist, jemals als Vollzeit-Royal arbeiten? "Ich bezweifle, dass Lady Louise jemals ein Vollzeit-Royal wird, zum einen, weil ich nicht sicher bin, ob sie das möchte und zum anderen, weil der König und William nur zu gut wissen, dass die Monarchie dem Steuerzahler gegenüber zunehmend rechenschaftspflichtig sein muss", erklärte Adelsexpertin Jenni Bond im Gespräch mit OK!.

Louises Eltern hingegen spielen eine wichtige Rolle innerhalb der königlichen Familie. Da der Monarch und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) derzeit beide an Krebs erkrankt sind, springen Edward und seine Ehefrau vermehrt bei Veranstaltungen ein. Wie wichtig die beiden sind, erklärte die Expertin ebenfalls gegenüber dem Magazin: "Edward und Sophie dienen als hervorragende Vorbilder für ihre Großneffen und Großnichten. Sie zeigen ihnen, dass man auch als 'Ersatz' ein geschätztes Mitglied der königlichen Familie ist und erfolgreich arbeiten kann."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Louise Windsor im Juni 2022 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie, Prinz Edward und Lady Louise Windsor, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Louises Outfit bei dem Kutschwettbewerb? Total cool! Mir gefällt ihr Look eher weniger. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de