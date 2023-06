Waffen im Handgepäck: US-Footballstar Jack Jones verhaftet

Das hat Konsequenzen! Jack Jones startete seine professionelle Football-Karriere bereits vor einigen Jahren auf dem College. Mittlerweile spielt der US-Amerikaner für eines der besten Teams der Vereinigten Staaten, für das auch NFL-Legende Tom Brady (45) rund 20 Jahre auf dem Feld gestanden hatte: die New England Patriots. Nun sorgt der Cornerback aber für heftige Negativschlagzeilen: Jack ist in Haft, da er Waffen in seinem Handgepäck hatte!

Laut WCVB-TV wollte der 25-Jährige am Freitag vom Flughafen in Boston nach Arizona fliegen. Dort habe er versucht, zwei geladene Schusswaffen und Munition in seinem Handgepäck ins Flugzeug zu bringen, was bei der Sicherheitskontrolle im Röntgenscanner auffiel. Daraufhin sei Jack von der Polizei in Gewahrsam genommen worden und wird nun unter anderem wegen unerlaubten Besitzes einer Feuerwaffe und Tragens einer geladenen Waffe angeklagt. Kommende Woche soll der Sportler dann einem Gericht vorgeführt werden.

Auch Jacks Team reagierte bereits auf den Vorfall. "Wir wurden darüber informiert, dass Jack Jones heute am Flughafen verhaftet wurde. Wir sind dabei, weitere Informationen zu sammeln und werden zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben", sagte ein Sprecher der Patriots gegenüber ESPN.

Jack Jones, NFL-Star

Jack Jones, NFL-Star

Jack Jones, NFL-Star

