Sie wagen den nächsten Schritt! Carson Rowland (23) begeistert seine Fans im Netflix-Hit Süße Magnolien. Seit dem vergangenen Jahr schlüpft er in der Serie in die Rolle des Tyler Townsend. Der Schauspieler ist seit 2015 in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen gewesen. Privat spielt jedoch Freundin Maris die Hauptrolle in Carsons Leben – und das bald auch mit Trauschein: Das Paar gab heute nämlich seine Verlobung bekannt!

In seiner Instagram-Story teilte die Blondine die freudigen News mit der Welt: Auf dem Selfie lehnt sie ihren Kopf an seine Schulter und hält stolz einen prächtigen Verlobungsring in die Kamera! "Oh ja, Verlobter", schrieb Maris in Richtung ihres Liebsten zu dem Schnappschuss. Der grinst auf der Aufnahme bis über beide Ohren und strahlt vor Glück.

Und auch beruflich läuft es für Carson gerade richtig gut: Im April starteten die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Süße Magnolien"! Die vielen Fragen, die am Ende der ersten Season unbeantwortet blieben, werden also wohl demnächst geklärt werden.

Carson Rowland und seine Verlobte Maris im November 2020

Carson Rowland mit seiner Verlobten Maris

Heather Headley, JoAnna Garcia und Brooke Elliott in einer "Süße Magnolien"-Szene

