Das sagt Sarah zu Kim Cattralls "Sex and the City"-Comeback!

Nun äußert sich auch Sarah Jessica Parker (58) zu der Angelegenheit! Erst vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass Kim Cattrall (66) doch noch im Sex and the City-Reboot And Just Like That mitspielen wird. Aufgrund ihres andauernden Streits unter anderem mit der Hauptdarstellerin habe die Schauspielerin jedoch weder Kontakt zu einem ihrer weiblichen Co-Stars noch zum Regisseur haben wollen. Sarah spricht nun erstmals über die Rückkehr von alten Charakteren!

"Wir haben uns viele Gedanken über die Wege gemacht, an die Charaktere heranzugehen, die länger nicht mehr zu sehen waren", soll die 58-Jährige laut Just Jared gesagt haben. Der Name ihres einstigen "Sex and the City"-Co-Stars fällt in ihrem Statement allerdings nicht. Doch laut Sarah habe es sehr viel Spaß gemacht, die ehemaligen Schauspieler zurück ans Set zu holen. "Es war aufregend und wirklich nostalgisch, aber vor allem hat es wirklich Freude bereitet", fügt der "Hocus Pocus"-Star hinzu.

Auch Kristin Davis (58) meldete sich bereits bezüglich Kims Rückkehr gegenüber Deadline zu Wort: "Wir dachten, dass es für die Fans toll wäre, ein wenig Samantha zu bekommen. Wir wissen, dass sie sie vermissen, und sie ist ein toller Charakter."

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall bei der Premiere von "Happy Clothes: A Film About Patricia Field"

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon im Mai 2010

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Jessica noch direkt zu Kims Rückkehr äußern wird? Ja, bestimmt! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de