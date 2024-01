Zu teuer? Harte Kritik für Sarah Jessica Parkers Aufführung

Die Zuschauer sind nicht begeistert! Schon seit fast 30 Jahren sind Sarah Jessica Parker (58) und Matthew Broderick (61) glücklich verheiratet. Die Sex and the City-Schauspielerin und der WarGames-Darsteller scheinen nach all den Jahren immer noch sehr verliebt zu sein. Nicht nur privat, sondern auch beruflich sind sie unzertrennlich. Momentan stehen sie sogar in dem Theaterstück "Plaza Suite" in London gemeinsam auf der Bühne. Für Sarah und Matthews Aufführung hagelt es jedoch Kritik!

Die Broadway-Produktion "Plaza Suite" von Neil Simon drei verschiedene Liebesgeschichten, die alle in der Suite 719 des New Yorker Plaza Hotels stattfinden. Für rund 200 bis 300 Euro kann man nun Sarah und Matthew im Londoner Theater in den Hauptrollen sehen. Vor wenigen Tagen fand die erste Aufführung statt. Wie kam das Stück bei den Fans und Co. an? The Guardian beschrieb das Stück als "Promi Zirkus". Auch The Independent übte strenge Kritik an den Hollywoodstars: "Nicht mal Sarah und Matthew können diese veraltete Liebeskomödie retten." Time Out dagegen fand etwas freundlichere Worte: "Wenn man sich das Stück anschaut um Sarah Jessica Parker, wird man nicht enttäuscht!"

Auch die Rezensionen zu Sarahs "Sex and the City"-Fortsetzung And Just Like That waren bereits durchwachsen ausgefallen. "Trotz aller Nostalgie kommt hier irgendwie keine Freunde auf", hatte sich ein Nutzer im Netz beschwert.

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick, Oktober 2023

Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Cynthia Nixon und Sarah Jessica Parker am "And Just Like That"-Set

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon und Kim Cattrall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de