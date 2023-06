Kristin Davis äußert sich zu Kim Cattralls Streit mit Sarah

Kristin Davis (58) hält sich wohl geflissentlich raus! Erst vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass Kim Cattrall (66) doch noch im Sex and the City-Reboot And Just Like That mitspielen wird. Aufgrund ihres andauernden Streits unter anderem mit der Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (58) habe die Schauspielerin jedoch weder Kontakt zu einem ihrer weiblichen Co-Stars noch zum Regisseur haben wollen. Nun äußert sich Darstellerin Kristin zu Kim und Jessicas Zerwürfnis!

"Man muss die Wünsche von anderen akzeptieren. Ich werde meine Energie damit nicht verschwenden", stellt die 58-Jährige im Interview mit The Telegraph klar. Kristin glaube nämlich nicht daran, jemanden ändern zu können. "Ich verstehe die Gefühle der Fans und dass sie enttäuscht sind. Ich wünschte, dass ich das ändern könnte, aber das kann ich nicht. Das liegt nicht in meiner Macht", fügt der "Deadly Illusions"-Star hinzu.

Wie genau Kims Rückkehr in das beliebte Franchise abgelaufen war, erklärte der Darsteller von Charlottes Ehemann Evan Handler (62). "Anscheinend wurde [ihr Cameo] irgendwo in einer Garage gedreht, ohne Kontakt zu irgendjemandem, sodass der einzige Ort, an dem ich sie begrüßen kann, mein Wohnzimmer ist, wenn es im Fernsehen ausgestrahlt wird", berichtete der Serienstar gegenüber People. Er finde die Rückkehr von Samantha Jones dennoch großartig.

Getty Images Der "Sex and the City"-Hauptcast auf dem roten Teppich

Getty Images Kristin Davis im Juni 2023

Getty Images Kim Cattrall bei der Premiere von "Queer as Folk"

