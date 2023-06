"Niemals Hip-Hop"! Charlie Puth enthüllt seine Sex-Playlist

Ist das zu viel Info? Inzwischen ist Charlie Puth (31) schon bekannt dafür, dass er selten ein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um sein Privatleben geht. Auf Social Media plauderte der Sänger schon so einige pikante Details aus. Auch in puncto Schnappschüsse kann man ihm aktuell nur schwer das Wasser reichen. So teilte der "Attention"-Interpret in der Vergangenheit zahlreiche hotte Fotos von sich. Nun offenbart Charlie, welche Musik ihn beim Sex so richtig in Stimmung bringt.

Über sein got-to Genre verrät der 31-Jährige im Gespräch mit Interview: "Es muss immer Jazz sein, egal in welcher Situation." Ganz oben auf seiner Sex-Playlist stünden dabei unter anderem Songs wie "Oh Honey" der britischen Band Delegation oder "Blue in Green" von Miles Davis (✝65). Vor allem Letzterer sei ein klarer Favorit des Sängers. "Ich hoffe jedes Mal, dass es schneit oder regnet, während ich Sex habe, weil ich diese Platte auflegen möchte", packt Charlie weiter unverblümt über sein Sexleben aus.

Zuletzt verrät der Hottie noch seine absoluten No-Gos. Dabei gäbe es für ihn nämlich ganz bestimmte Songs und Künstler, die aus gutem Grund nicht auf seiner Sexy-Time-Playlist zu finden sind. Vor allem Hip-Hop sei der Stimmungskiller schlechthin für den US-Amerikaner. "Es wäre mir zu anstrengend, wenn zum Beispiel Drake (36) im Hintergrund laufen würde", meint er.

Charlie Puth, Sänger

Charlie Puth, Sänger

Charlie Puth, Dezember 2022

