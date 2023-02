Charlie Puth macht neue Liebe auf dem Red Carpet offiziell

Charlie Puth (31) ist verliebt – und die ganze Welt soll es wissen! Im Dezember machte der Sänger öffentlich, dass er eine Freundin hat: In süßen Aufnahmen auf Social Media zeigte er sich erstmals mit der Beauty Brooke Sansone. Seine Liebste scheint den "We Don’t Talk Anymore"-Interpreten ziemlich glücklich zu machen! Jetzt wagten die beiden Turteltauben gemeinsam einen großen Schritt: Charlie und Brooke absolvierten jetzt ihren ersten Red-Carpet-Auftritt als Pärchen!

Der 31-Jährige war einer der geladenen Gäste bei der Pre-Grammy-Gala am Samstag – und brachte seine neue Partnerin mit ins Blitzlichtgewitter: Ganz stolz posierten Charlie und Brooke miteinander. Die beiden waren ein wahrhaft hübscher Anblick! Die Schönheit trug ein kurzes Off-Shoulder-Kleid mit aufregendem Ausschnitt und entschied sich für ein schlichtes, aber elegantes Styling. Der Musiker hatte Hosen mit Rosen-Print an und trug dazu ein cremefarbenes Jackett sowie eine Statement-Kette.

Doch wer ist Brooke eigentlich? Die US-Amerikanerin arbeitet im Bereich PR und Marketing – und ist zudem Fashion-Influencerin. In der "The Howard Stern Show" hatte Charlie vergangenes Jahr ausgeplaudert: "Wir sind zusammen aufgewachsen. Es ist schön, jemanden an seiner Seite zu haben, den man schon lange kennt – wenn man meine verrückte Karriere bedenkt." Weiter schwärmte der Hottie: "Sie war immer sehr nett zu mir. Sie ist immer für mich da."

