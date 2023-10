Charlie Puth performt emotionales Tribut an Matthew Perry

Charlie Puth (31) trauert um Matthew Perry (✝54). Am Samstag wurden traurige Neuigkeiten über den Schauspieler bekannt: Eine Angestellte hatte ihn leblos in seinem Whirlpool in Los Angeles gefunden. Neben seiner Familie und engen Freunden meldeten sich bereits zahlreiche Promis öffentlich zu Wort, um an den beliebten Seriendarsteller zu erinnern. Mit einer besonderen Performance zollt Charlie dem verstorbenen Matthew Tribut.

Aktuell befindet sich der Sänger auf Tour in Australien. Während seiner Show in Melbourne nimmt sich Charlie die Zeit, um an Matthew zu erinnern. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, wie Charlie am Klavier sitzt und den Song "I'll Be There For You" von der Band The Rembrandts spielt. Der Song diente jahrelang als Titelsong für die Serie Friends, durch die Matthew weltweit berühmt wurde.

Anschließend stimmt Charlie den Song "See You Again" an, der bekannterweise von dem Abschied eines geliebten Menschen handelt – eine weitere Hommage an Matthew. Unterstützt wird der Musiker von seinen Fans, die beide Lieder kräftig mitsangen.

Getty Images Charlie Puth, Sänger

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Charlie Puth, Dezember 2022

