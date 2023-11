Nach Verlobung: Hat Charlie Puth etwa schon geheiratet?

Hat Charlie Puth (31) sich schon getraut? Erst im vergangenen Dezember machte der Musiker die Liebe zu seiner Freundin Brooke Sansone bekannt. Im Netz teilte er niedliche Pärchenfotos und zudem turtelten sie total happy auf dem roten Teppich. Im September machte Charlie dann Nägel mit Köpfen und machte seiner Auserwählten einen Antrag. Könnten die beiden nun bereits Ja gesagt haben?

Auf Instagram teilte der "We Don't Talk Anymore"-Interpret nun einen verdächtigen Schnappschuss mit seiner Verlobten. Darauf präsentieren sich Charlie und Brooke total schick: Er strahlt im Zweiteiler, der auch ein Hochzeitsanzug sein könnte. Auch seine Partnerin könnte glatt als überglückliche Braut durchgehen. Sind die zwei also tatsächlich in den Hafen der Ehe geschippert?

Charlie selbst gab keine weiteren Details zu dem Foto. Derweil spekulieren seine Fans wie wild, ob der Popstar sich wirklich vermählt hat. Viele Fans sind sich aber sicher, dass es sich dabei nicht um seine Hochzeit handelt. "Brooke sieht eher aus, wie eine Brautjungfer", schreibt einer. Einem anderen User fällt noch etwas auf: "Ist die Braut da nicht im Hintergrund zu sehen?"

Getty Images Charlie Puth, Dezember 2022

Instagram / charlieputh Charlie Puth und Brooke Sansone im September 2023

Instagram / charlieputh Charlie Puth und Brooke Sansone im September 2023

