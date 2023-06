Während Sex: Charlie Puth schrieb Song "Marks On My Neck"!

Sex ist für Charlie Puth (31) nur Nebensache! Der US-amerikanische Sänger und Songwriter ist für zahlreiche Radio-Hits bekannt. Charlies erfolgreichster Song "See You Again" hielt sich ganze 53 Wochen in den Charts und schaffte es bis auf Platz eins. Die Musik hat für Charlie immer die höchste Priorität – sogar beim Sex. Der Künstler erzählt, dass er den Geschlechtsakt auf halber Strecke unterbrach, um eine Songidee für "Marks On My Neck" aufzuschreiben!

"Ich habe den Song mitten im Akt geschrieben", erzählt der 31-Jährige gegenüber People und fügt hinzu: "Vielleicht hätte ich mich ein bisschen mehr auf den Akt konzentrieren sollen, aber die Melodie ist mir einfach so in den Kopf gegangen." Der aus New Jersey stammende Musiker geht weiter ins Detail und erklärt: "Ich hatte tatsächlich gestoppt und eine kleine, schnelle Sprachnotiz aufgenommen und musste dann wieder in den Akt einsteigen."

Erst vor kurzem gab Charlie preis, welche Musik ihm beim Sex so richtig in Stimmung bringt. Gegenüber Interview verriet er: "Es muss immer Jazz sein, egal in welcher Situation." Vor allem der Song "Blue in Green" ist einer seiner Favoriten. "Ich hoffe jedes Mal, dass es schneit oder regnet, während ich Sex habe, weil ich diese Platte auflegen möchte", plaudert der Attention-Interpret weiter über sein Sexleben aus.

Anzeige

Getty Images Charlie Puth, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / charlieputh Charlie Puth, Sänger

Anzeige

Getty Images Charlie Puth im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de