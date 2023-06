"Alles Passt": Charlie Puth trägt Klamotten seiner Freundin

Charlie Puth (31) beweist wieder einmal seinen Humor. Der Musiker hatte im Dezember vergangenen Jahres erste Schnappschüsse mit seiner Freundin Brooke Sansone veröffentlicht. Einige Wochen später machte er die Liebe zu der Influencerin auch auf dem roten Teppich offiziell. Der "We Don't Talk Anymore"-Interpret scheint wohl auch Gefallen am Kleiderschrank seiner Partnerin gefunden zu haben, denn: Charlie posiert in den Klamotten seiner Brooke.

Bei Instagram veröffentlicht der Sänger jetzt ein Foto, auf dem er ein Selfie im Spiegel macht. Das Besondere daran: Charlie trägt einen Rock von Brooke! Dazu kombiniert er ein graues Tanktop und posiert stolz im Türrahmen des Badezimmers. "Das Tolle an einer Freundin ist, dass man Kleidung teilen kann und alles passt", witzelt Charlie unter dem Foto.

Erst im Februar machte der Hottie seine neue Liebe auf dem roten Teppich der Pre-Grammy-Gala öffentlich. Zusammen mit seiner Brooke strahlte er im Blitzlichtgewitter. Die Influencerin trug ein schwarzes Off-Shoulder-Kleid und einen eleganten Sleek-Zopf. Charlie hatte ein cremefarbenes Jackett und eine schwarze Hose mit Rosen-Print an.

Instagram / brookesansone Brooke Sansonse und Charlie Puth

Instagram / charlieputh Charlie Puth und seine Freundin, Dezember 2022

Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone bei der Pre-Grammy-Gala

